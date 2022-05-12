Кава без кофеїну в магазині Coffee Story ℗

Ви не можете жити без кави, тому що закохані в її аромат та смак? Але вам не подобається занадто збуджуючий ефект на ваш організм? Або чи то вплив якихось інших ефектів, які натуральна кава має на людину. Тоді ви, напевно, зробили свій вибір — кава без кофеїну. Власне, це відповідь на питання, навіщо робити її.

Аналогічно каві, від кофеїну люди позбавляють ще чаї та какао (останнє особливо корисне дітям-ласунам, які закохані у какао із зефірками).

Процес декафеїнізації

З моменту перших хімічних дослідів з декафеїнізації пройшло вже понад 200 років, й з того часу технології значно змінювалися. Хімікати бензоли, які використовувалися у 20 столітті для цього процесу, тепер визнані канцерогенними та у 21 столітті заборонені. Інші, втім, хімічні сполуки, дихлорметан й етилацетат, використовуються повсюдно, але вони визнані такими, що не шкодять здоров’ю. Їх використовують близько 95% виробників декафеїнізованих напоїв у світі. Разом з кофеїном, проте, такі методи витягують із зерна і деяку кількість аромату й смаку, хоча виробники всіляко намагаються мінімізувати ці втрати.

Поряд із ними існує тригліцеридний процес, який дозволяє зберегти більшу кількість смаку та аромату, але він дорожчий. Крім того, є обробка вуглекислим газом під тиском, який розчиняє кофеїн, але не інші елементи хімічного складу зерна.

Нарешті, найнатуральніший процес — це використання водної екстракції, де середовищем, до якого переходить кофеїн, є вода. Такий процес поділяється на пряму екстракцію за допомогою гарячої води та на так званий «процес Швейцарської Води», коли у воду додаються різні олії та елементи з самих же зерен кави, що дозволяє майже не втрачати аромат та смак, а лише екстрагувати кофеїн. Однак Швейцарський метод сьогодні використовується промислово лише одним виробником у світі, оскільки він є досить дорогим та тривалим.

Всі ці процеси виконуються із зеленим зерном — м’якою та податливою вихідною сировиною, яка охоче віддає кофеїн у навколишнє середовище, на відміну від обсмаженої. Після екстракції зерна сушаться та вирушають на обсмажування і помел як завжди.

Варто відзначити, що вміст кофеїну в зернах все ж таки присутній після обробки — між 3 та 16 мг кофеїну на 200 мл об’єму чашки кави. Однак це значно менше в порівнянні з 140-200 мг кофеїну в робусті чи 75-130 мг в арабіці. Приблизно такий же натуральний вміст кофеїну (без екстракції) — у зеленому чаї (12-30 мг на чашку), проте, звичайно ж, якщо ви — любитель кави, то чай вам не стане повноцінною заміною.

Альтернативою безкофеїнової кави є кава з природно низьким вмістом кофеїну. Однак там відсоток все одно помітно вищий, ніж у декафеїнізованого напою, оскільки така кавова вишня має лише на 40-50% нижчий показник вмісту. Втім, це може бути відповіддю для багатьох любителів кави, які бажають пити щось такої ж якості, як й фермерська кава чи навіть елітні сорти.

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