За минулу добу росіяни здійснили на “Азовсталь” 38 літаковильотів

Фото: полк "Азов"

За минулу добу росіяни здійснили на металургійний комбінат “Азовсталь”, де тримають оборону наші захисники, 38 літаковильотів.

Про це повідомили в пресслужбі полку “Азов” у середу, 11 травня.

“За минулу добу на територію заводу “Азовсталь”, яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше.

“Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти”, – додали в “Азові”.

Читайте також:

Українська армія має змогу прорватися на “Азовсталь”, – “Азов”