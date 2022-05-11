За минулу добу росіяни здійснили на “Азовсталь” 38 літаковильотів

За минулу добу росіяни здійснили на металургійний комбінат “Азовсталь”, де тримають оборону наші захисники, 38 літаковильотів.
Про це повідомили в пресслужбі полку “Азов” у середу, 11 травня.
“За минулу добу на територію заводу “Азовсталь”, яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше.
“Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти”, – додали в “Азові”.
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