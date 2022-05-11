30% будинків у Сєвєродонецьку вже непридатні до проживання

Під час обстрілів Сєвєродонецька

Вже 30% будинків Сєвєродонецька у Луганській області не придатні для проживання, повідомили у військовій адміністрації.

Про це в середу, 11 травня, повідомив керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

“Відсотків 30 будинків міста вже не будуть придатні для проживання”, – сказав він.

Також він уточнив, що всього пошкоджені 70% будинків.

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