30% будинків у Сєвєродонецьку вже непридатні до проживання

Вже 30% будинків Сєвєродонецька у Луганській області не придатні для проживання, повідомили у військовій адміністрації.
Про це в середу, 11 травня, повідомив керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
“Відсотків 30 будинків міста вже не будуть придатні для проживання”, – сказав він.
Також він уточнив, що всього пошкоджені 70% будинків.
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