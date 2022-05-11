Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Слов’янська Вадим Лях у середу, 11 травня.
“Ранок 11 травня у Слов’янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста”, – сказав мер.
За його словами, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюється.
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