Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську

Російські війська завдали ракетних ударів по двох мікрорайонах Слов’янська на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Слов’янська Вадим Лях у середу, 11 травня.

“Ранок 11 травня у Слов’янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста”, – сказав мер.

За його словами, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюється.

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