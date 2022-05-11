Росіяни обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут

Російські окупанти обстріляли гуманітарний транспорт на “дорозі життя” по трасі Лисичанськ-Бахмут.
Про це повідомив у середу, 11 травня, голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
“Вчора росіяни спеціально обстріляли гуманітарний автомобіль. Вантажівка, в якій знаходився лише водій, уже поверталася з Лисичанська, куди доставляла продукти для мешканців. На дорозі Лисичанськ-Бахмут по машині прилетіла ворожа міна”, — розповів він.
Гайдай додав, що водій живий. Він наголосив, що дорога залишається небезпечною.
Глава ОВА також уточнив, що окупанти намагаються захопити Рубіжне та готують наступ на Сєвєродонецьк.
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