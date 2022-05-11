Росіяни обстріляли Чернігівську область з мінометів

Уранці середи, 11 травня, російські війська обстріляли Чернігівщину з мінометів. Удару було завдано з території РФ.
Про це повідомив у середу, 11 травня, керівник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.
“О 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь ласка, обережні”, – написав Чаус у телеграмі.
Він також нагадав про небезпеку ракетних ударів і закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
За даними Держприкордонслужби, ворог випустив 16 пострілів з міномета 82-мм калібру.
“16 пострілів з міномету 82-мм калібру, випущених з боку російського села Нові Юрковичі, розірвалися неподалік від одного з прикордонних сіл Городнянського району Чернігівщини”, – сказано в повідомленні.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає, констатували прикордонники.
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