Окупанти відправляють на війну випускників училищ, у генштабі РФ – протистояння, – ровіздка

Російська влада планує кинути на війну в Україну новоспечених десантників, щойно вони випустяться з училищ. Водночас серед генералів РФ наростає проститояння.

Про це в середу, 11 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Зараз відсутні ознаки намірів Кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Натомість продовжуються спроби проводити так звану “приховану мобілізацію”.

Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ. Так поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті.

Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України”, – йдеться в повідомленні.

За даними українських розвідників, у війні проти України ЗС РФ вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2 600 із 6 000).

Частину автомобілів забезпечення, що залишилась, прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин, додають у ГУР.

“Пробуксовування “спеціальної військової операції” стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі РФ.

Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння”, – зазначає пресслужба розвідки.

Читайте також:

Кремлівські пропагандисти отримали вказівки перейти до нової інформаційної політики, – ГУР