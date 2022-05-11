На Запорізькій АЕС звільнили працівників, що підтримали акцію окупантів “Безсмертний полк”

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“Енергоатом” звільнив трьох працівників Запорізької АЕС, що брали участь у влаштованій окупантами акції “Безсмертний полк”.

Про це в середу, 11 травня, повідомила пресслужба “Енергоатому”.

“Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції “Безсмертний полк” звільнено. Відповідні накази підписав керівник НАЕК “Енергоатом” Петро Котін”, – йдеться в повідомленні.

Йдеться про Галину Кісельову – лікарку профілакторію Запорізької АЕС, Юрія Власова – працівника того ж профілакторію та Владислава Лаврика – начальника відділу комерційного обліку.

У компанії наголосили, що “з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни”, тому “передусім через повагу до наших предків і пам’ять про них “Енергоатом” вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців”.

“Енергоатом” нагадав, що ЗАЕС – це Україна, і любителям “русского мира” там не місце.

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