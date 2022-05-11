На Рівненщині двоє громадянок отримали підозру через виправдовування збройної агресії РФ

Дві мешканки Рівненської області отримали підозру через прославляння російських загарбників та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Про це в середу, 11 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.

За даними слідства, дві жінки, маючи проросійські настрої, заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини – в Бучі та Ірпені.

“Вони називали звірства російських військових постановкою української влади, організованої задля розпалювання національної ворожнечі. Також одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у Краматорську, звинувачуючи у цьому військовослужбовців ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

“У жінок виявили та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, літературу, яка містить антиукраїнський контент та заклики до визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Аналогічний контент у жінок знаходився у соцмережах”, – додали у пресслужбі УСБУ Рівненщини.

Зазначається, що жінки – колишні працівниці об’єкту критичної інфраструктури регіону.

Правоохоронці повідомили громадянкам про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників ( ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Рівненській області.

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