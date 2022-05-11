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На Рівненщині двоє громадянок отримали підозру через виправдовування збройної агресії РФ

11/05/2022 17:39

Дві мешканки Рівненської області отримали підозру через прославляння російських загарбників та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Про це в середу, 11 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.

За даними слідства, дві жінки, маючи проросійські настрої, заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини – в Бучі та Ірпені.

“Вони називали звірства російських військових постановкою української влади, організованої задля розпалювання національної ворожнечі. Також одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у Краматорську, звинувачуючи у цьому військовослужбовців ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

“У жінок виявили та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, літературу, яка містить антиукраїнський контент та заклики до визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Аналогічний контент у жінок знаходився у соцмережах”,  – додали у пресслужбі УСБУ Рівненщини.

Зазначається, що жінки – колишні працівниці об’єкту критичної інфраструктури регіону.

Правоохоронці повідомили громадянкам про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників ( ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Рівненській області.

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Україна

На Рівненщині двоє громадянок отримали підозру через виправдовування збройної агресії РФ

Дві мешканки Рівненської області отримали підозру через прославляння російських загарбників та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Про це в середу, 11 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора. За даними...

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