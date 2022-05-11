Десантник 25-ї бригади з кулемета збив ворожий вертоліт

Військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ з кулемета збив ворожий вертоліт. Тоді він був на посаді кулеметника, зараз вже озброєний снайперською гвинтівкою.

Про це у середу, 11 травня, повідомила пресслужба бригади.

“Я тоді ще перебував на посаді кулеметника. Я зайняв свою позицію у готовності знищувати ворожу піхоту у разі її висування з флангу. Навіть серед звуків бою я почув гул вертольоту, а згодом побачив, як на нас йшла російська “вертушка”. З сусідньої позиції відкрили вогонь, але не влучили. Тоді я, прицілившись, теж дав чергу зі своєї “дашки” (кулемет ДШК – Н.). У небі з’явився характерний дим, і вертоліт почав падати до землі. Підбили, мінус один! Це все що було в моїх думках…, і я далі зосередився на виконанні бойового завдання”, – розповідає військовослужбовець.

Керівництво підрозділу помітило його відмінне володіння зброєю та снайперські здібності, десантник пройшов відповідну підготовку та отримав сучасну снайперську гвинтівку.

Зараз він успішно знищує російських окупантів.

“Ніщо так не піднімає настрій, як розуміння того, що той хто попав мені в приціл, – вже ніколи не нашкодить моїм співвітчизникам. А нещодавно, вдалося ліквідувати цілу диверсійно-розвідувальну групу, яка зухвало висунулася у бік наших позицій. Замість диверсійних дій, вони “поїхали на концерт до Кобзона”, – посміхаючись розповідає десантник.

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