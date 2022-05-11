Генштаб повідомив про ситуацію на напрямках фронту: ворог намагається закріпитися на півночі Херсонщини

Ілюстративне фото

Станом на 77-му добу війни противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу у середу, 11 травня.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України. Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії.

З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

(Ідеться про спроби виходу ворога на адмінкордони Херсонської області на півночі Херсонщини – “Н”).

На Таврійському напрямку проводить демонстративн

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків.

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Наносить ракетно-бомбові удари.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою.

Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності “Повна”.

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