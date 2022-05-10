ЗСУ зачищають від “орків” плацдарм біля Білогорівки на Луганщині, – голова ОВА

У районі села Білогорівка, що біля Лисичанська на Луганщині, відбувається зачистка території від російських військ, які переправилися через річку Сіверський Донець напередодні.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у ранковому ефірі національного телемарафону 1о травня.
“У Білогорівці продовжується зачистка території від орків, які переправилися річкою”, – зазначив голова області.
“Самі понтони та вся їхня техніка вже знищені. На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи”, – розповів він.
Голова ОВА також розповів: точаться бої в селах Гірської громади. Лінія оборони стабільна, проривів немає.
Село Воєводівка повністю під українським контролем. В Рубіжному росіяни теж не просунулися.
“Мета росіян – відрізати Луганщину від інших областей, закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гуманітарні вантажі”, – пояснив Гайдай.
Водночас він зазначив, що в області мобільний зв‘язок працює з перебоями.
Влада чекає на “тишу”, щоб рятувальники нарешті змогли проїхати до сіл Білогорівка й Шипілове та дістати людей з-під завалів, які утворилися внаслідок російських бомбардувань.
Читайте також:
Імовірно, під завалами школи в Білогорівці на Луганщині загинули 60 людей, – голова ОВА
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!