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ЗСУ зачищають від “орків” плацдарм біля Білогорівки на Луганщині, – голова ОВА

10/05/2022 11:25

У районі села Білогорівка, що біля Лисичанська на Луганщині, відбувається зачистка території від російських військ, які переправилися через річку Сіверський Донець напередодні.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у ранковому ефірі національного телемарафону 1о травня.

“У Білогорівці продовжується зачистка території від орків, які переправилися річкою”, – зазначив голова області.

“Самі понтони та вся їхня техніка вже знищені. На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи”, – розповів він.

Голова ОВА також розповів: точаться бої в селах Гірської громади. Лінія оборони стабільна, проривів немає.

Село Воєводівка повністю під українським контролем. В Рубіжному росіяни теж не просунулися.

“Мета росіян – відрізати Луганщину від інших областей, закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гуманітарні вантажі”, – пояснив Гайдай.

Водночас він зазначив, що в області мобільний зв‘язок працює з перебоями.

Влада чекає на “тишу”, щоб рятувальники нарешті змогли проїхати до сіл Білогорівка й Шипілове та дістати людей з-під завалів, які утворилися внаслідок російських бомбардувань.

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