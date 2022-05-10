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Зеленський розповів про спроби порятунку захисників Маріуполя та ймовірність деблокади міста

10/05/2022 20:21

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.

Про це Зеленський розповів у промові в парламенті Мальти у вівторок, 10 травня.

“У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу “Азовсталь”. Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів”, – каже президент.

Зеленський підкреслив, що Україна запитувала у партнерів необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати всіх людей – і військових, і цивільних.

“Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає”, – сказав він.

Зеленський згадав битву за Мальту 1942 року, в якій острову допомогли Британія і США.

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