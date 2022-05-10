За добу 9 травня росіяни вбили 12 мирних мешканців Донеччини, – поліція

У Донецькій області за добу 9 травня росіяни обстріляли 13 населених пунктів, вбили 12 мирних жителів, ще семеро отримали поранення. Про це вранці в вівторок, 10 травня, повідомила пресслужба поліції Донеччини. Руйнувань зазнали щонайменше 39 цивільних об’єктів – житлові будинки, технікум, релігійна споруда, об’єкти життєзабезпечення. Російські війська вдарили по таких населених пунктах – Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Мар’їнка, Дробишеве, Нью-Йорк, Адамівка, Ласточкине, Калинове. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, танків, важкої артилерії, ракетами “повітря-земля”. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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