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За добу 9 травня росіяни вбили 12 мирних мешканців Донеччини, – поліція

10/05/2022 12:34

У Донецькій області за добу 9 травня росіяни обстріляли 13 населених пунктів, вбили 12 мирних жителів, ще семеро отримали поранення.

Про це вранці в вівторок, 10 травня, повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Руйнувань зазнали щонайменше 39 цивільних об’єктів – житлові будинки, технікум, релігійна споруда, об’єкти життєзабезпечення.

Російські війська вдарили по таких населених пунктах – Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Мар’їнка, Дробишеве, Нью-Йорк, Адамівка, Ласточкине, Калинове.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, танків, важкої артилерії, ракетами “повітря-земля”.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Україна

За добу 9 травня росіяни вбили 12 мирних мешканців Донеччини, – поліція

У Донецькій області за добу 9 травня росіяни обстріляли 13 населених пунктів, вбили 12 мирних жителів, ще семеро отримали поранення. Про це вранці в вівторок, 10 травня, повідомила пресслужба...

Війна з Росією

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