“Висотою в зріст людини”: окупанти зробили під Донецьком звалище своїх вбитих, – СБУ

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Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує убитих військових до списку “безвісти зниклих”. Одне з імпровізованих звалищ безіменних трупів влаштували під Донецьком.

Про це у вівторок, 10 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нові перехоплення розмов окупантів.

“Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Обгороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище високою в людський зріст”, – говорить загарбник своїй дружині з ОРДО.

За його словами, це звалище організували під окупованим Донецьком. Там охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам ліквідованих знайти їхні останки.

Окупант, чию розмову перехоплено, дізнався про це, тому що там його знайома відшукала тіло брата.

СБУ закликає батьків, дружин і рідних окупантів зробити все можливе, щоб їхні близькі не йшли на цю війну та не гнили на полігоні просто неба.

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