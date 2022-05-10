В мережі показали кадри сьогоднішнього авіабомбардування “Азовсталі”. ВІДЕО

Відео він поширив у своєму телеграм-каналі вівторок, 10 травня.
На відео видно і чути потужні вибухи та дим від ворожих авіабомб, які скидають загарбники на комбінат “Азовсталь”.
“Маріуполь. Азовсталь. Просто зараз. Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя”, – написав радник міського голови.
Читайте також:
Окупанти продовжують обстрілювати “Азовсталь” із важкої артилерії та авіації. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!