В мережі показали кадри сьогоднішнього авіабомбардування “Азовсталі”. ВІДЕО

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео сьогоднішнього авіабомбардування російськими військами металургійного комбінату “Азовсталь”, де в укриттях перебувають не менш, ніж 100 цивільних і багато поранених військових.

Відео він поширив у своєму телеграм-каналі вівторок, 10 травня.

На відео видно і чути потужні вибухи та дим від ворожих авіабомб, які скидають загарбники на комбінат “Азовсталь”.

“Маріуполь. Азовсталь. Просто зараз. Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя”, – написав радник міського голови.

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