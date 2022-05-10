Снайпери ССО працюють щодня, – Командування

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ не розголошуючи деталей запевнили, що їхні снайперські пари щодня мають роботу.
Про це йдеться в лаконічному повідомленні пресслужби Командування цього роду ЗС у вівторок, 10 травня.
“Снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України постійно знищують ворога. З міркувань безпеки особового складу і проведених ними операцій, ми вкрай рідко публікуємо інформацію про роботу наших снайперських груп. Утім, щодня наші воїни виходять на полювання на російську дичину. Усе – задля безпеки своїх співгромадян і нашої спільної Перемоги”, – йдеться в повідомленні.
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