Снайпери ССО працюють щодня, – Командування

Фото: Командування ССО

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ не розголошуючи деталей запевнили, що їхні снайперські пари щодня мають роботу.

Про це йдеться в лаконічному повідомленні пресслужби Командування цього роду ЗС у вівторок, 10 травня.

“Снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України постійно знищують ворога. З міркувань безпеки особового складу і проведених ними операцій, ми вкрай рідко публікуємо інформацію про роботу наших снайперських груп. Утім, щодня наші воїни виходять на полювання на російську дичину. Усе – задля безпеки своїх співгромадян і нашої спільної Перемоги”, – йдеться в повідомленні.

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