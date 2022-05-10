Росіяни залишили Сєвєродонецьк без газу – перебито газопровід

Місто Сєвєродонецьк у Луганській області залишилось без газопостачання у результаті російських обстрілів.
Про це повідомив у вівторок, 10 травня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі.
“Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Сєвєродонецьк без газу – росіяни перебили магістральний газопровід”, – написав він.
Газ був далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках все ж був і люди могли зготувати їжу та підігріти воду.
Наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований. Щоб запобігти більш серйозній аварії ГРС перекрили. Газу в місті наразі немає.
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