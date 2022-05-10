Росіяни обстріляли Сумщину з РСЗВ, а ввечері в області пролунали ще кілька сильних вибухів

Про це у вівторок, 10 травня, в телеграмі повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
За словами Живицького, втрат немає, пошкодження уточнюються.
Надвечір Живицький повідомив про те, що в області пролунали кілька сильних вибухів.
“Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів по різним містам”, – написав Живицький у своєму Telegram.
Він закликав жителів не покидати укриттів під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, що 9 травня близько 22 години російські війська обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад на Сумщині.
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