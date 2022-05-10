Рада ООН з прав людини 12 травня за запитом України проведе спецсесію

Рада ООН з прав людини проведе 34-те спеціальне засідання, присвячене погіршенню ситуації з правами людини в Україні в результаті російської агресії.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Засідання заплановане на 12 травня.

“Воно скликається відповідно до офіційного прохання, поданого сьогодні Україною і підтриманого нині 53 державами”, – зазначається в повідомленні.

Управління нагадує, що для скликання позачергової сесії потрібна підтримка однієї третини із 47 членів Ради – 16 та більше. До цього часу прохання підтримали такі держави-члени Ради (16): Фінляндія, Франція, Гамбія, Німеччина, Японія, Литва, Люксембург, Маршаллові острови, Мексика, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Республіка Корея, Україна, Велика Британія та США.

До них також приєдналися такі держави-спостерігачі (37): Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Мальта, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Португалія, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Туреччина.

Конкретні деталі спеціальної сесії та її сценарій обговорюватимуться на публічній зустрічі 11 травня, уточнює УВКПЛ ООН.

Управління нагадало, що в ході 49-ї чергової сесії Ради з прав людини 3 та 4 березня 2022 року Рада провела екстрене обговорення питання про агресію РФ проти України, після чого ухвалила рішення про створення незалежної міжнародної комісії з розслідування всіх передбачуваних порушень прав людини у контексті такої агресії.

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