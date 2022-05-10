Home / Війна / Рада ООН з прав людини 12 травня за запитом України проведе спецсесію

Рада ООН з прав людини 12 травня за запитом України проведе спецсесію

10/05/2022 09:47

Рада ООН з прав людини проведе 34-те спеціальне засідання, присвячене погіршенню ситуації з правами людини в Україні в результаті російської агресії.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Засідання заплановане на 12 травня.

“Воно скликається відповідно до офіційного прохання, поданого сьогодні Україною і підтриманого нині 53 державами”, – зазначається в повідомленні.

Управління нагадує, що для скликання позачергової сесії потрібна підтримка однієї третини із 47 членів Ради – 16 та більше. До цього часу прохання підтримали такі держави-члени Ради (16): Фінляндія, Франція, Гамбія, Німеччина, Японія, Литва, Люксембург, Маршаллові острови, Мексика, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Республіка Корея, Україна, Велика Британія та США.

До них також приєдналися такі держави-спостерігачі (37): Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Мальта, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Португалія, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Туреччина.

Конкретні деталі спеціальної сесії та її сценарій обговорюватимуться на публічній зустрічі 11 травня, уточнює УВКПЛ ООН.

Управління нагадало, що в ході 49-ї чергової сесії Ради з прав людини 3 та 4 березня 2022 року Рада провела екстрене обговорення питання про агресію РФ проти України, після чого ухвалила рішення про створення незалежної міжнародної комісії з розслідування всіх передбачуваних порушень прав людини у контексті такої агресії.

Читайте також:
Україна ініціює повернення понад 1,1 млн примусово вивезених до РФ громадян, – Денісова

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Під виглядом “пошуку диверсантів” росіяни грабують мешканців Мелітополя, – ОВА

Російські військові селяться у квартирах мешканців Мелітополя Запорізької області, які виїхали з міста, відбирають в них автомобілі і перешкоджають тим, хто хоче виїхати з міста. Про це повідомила пресслужба Запорізької...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse