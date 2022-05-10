На Луганщині росіяни викрали всю техніку зі шкіл і лікарні у Кремінній, – ОВА

Російські військові після захоплення міста Кремінна у Луганській області вивезли в Росію всю сучасну техніку та обладнання зі шкіл та лікарні.
Про це в вівторок, 10 травня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею “Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії” окупанти повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис “Слава Україні” і обчистили всі приміщення.
Всю сучасну техніку вивезли до РФ. Окрім того, брали, що до вподоби, з казарм, їдальні, складських приміщень. Росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж “звільнили” від майна”, – написав він.
За словами Гайдая, так само сталося і з медичним містечком – росіяни вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії.
“Ідіоти, ви спочатку навчіться цим користуватися. Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?”, – підсумував голова ОВА.
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