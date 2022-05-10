Кількість поранених дітей в Україні внаслідок агресії Росії зросла до 416

Закривавлена іграшка на вокзалі Краматорська після авіаудару

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинули 226 дітей, 416 – зазнали поранень.

Про це вранці в вівторок, 10 травня, інформує пресслужба офіс генерального прокурора.

“Більше ніж 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 416”, – ідеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

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