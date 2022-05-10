Кількість поранених дітей в Україні внаслідок агресії Росії зросла до 416

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинули 226 дітей, 416 – зазнали поранень.
Про це вранці в вівторок, 10 травня, інформує пресслужба офіс генерального прокурора.
“Більше ніж 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 416”, – ідеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.
Читайте також:
4-річну Алісу з “Азовсталі”, мама якої залишилась у “фільтраційному таборі” окупантів, передадуть родичам, – Денісова
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!