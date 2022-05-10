“Доброго ранку, ми з України”: січеславські десантники знищили ворожий танк. ВІДЕО

Протитанкісти із 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади показали знищення ворожої техніки на одному з напрямків фронту.
Про це вдень у вівторок, 10 травня, інформує пресслужба 25 опдбр.
“Доброго ранку, ми з України . Січеславські протитанкісти знову нагадали бездолугим окупантам, хто господар на українській землі! Працюємо на перемогу! Далі буде… Слава Україні!”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Бійці 79 одшбр показали, як палять танки російських окупантів. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!