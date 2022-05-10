“Доброго ранку, ми з України”: січеславські десантники знищили ворожий танк. ВІДЕО

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Протитанкісти із 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади показали знищення ворожої техніки на одному з напрямків фронту.

Про це вдень у вівторок, 10 травня, інформує пресслужба 25 опдбр.

“Доброго ранку, ми з України . Січеславські протитанкісти знову нагадали бездолугим окупантам, хто господар на українській землі! Працюємо на перемогу! Далі буде… Слава Україні!”, – йдеться в повідомленні.

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