Для Путіна не може бути дня перемоги, лише безчестя і поразка в Україні, – Міноборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: Reuters

Глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що для президента РФ Володимира Путіна не може бути жодного дня перемоги, на нього чекає безчестя і поразка в Україні.

Про це він заявив понеділок, 9 травня, під час промови в Національному музеї армії, передає пресслужба міноборони Сполученого Королівства.

“For Putin, there can be no ‘Victory Day’, only dishonour and surely defeat in Ukraine.” – @BWallaceMP The Defence Secretary, Ben Wallace, delivered a speech at the National Army Museum earlier today. 🇺🇦 #StandwithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HSEGGPyFhZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022

“Ми всі хочемо, щоб ця безглузда війна не відбувалася, але як переважна більшість світу ми не можемо стояти осторонь, залишивши Україну без засобів захищати себе” – сказав він.

“Погляньте на абсурдність російських генералів, блискучих у своїх парадних уніформах, медалях і нагородах. Вони є співучасниками. І для них, і для Путіна не може бути жодного дня перемоги, тільки безчестя і неодмінна поразка в Україні”, – заявив Воллес.

Він сказав, що дії російської армії ганьблять бійців країни часів Другої світової війни і закликав притягнути російських генералів до відповідальності.

Воллес вказав на напади на мирних жителів, на жінок і дітей, а також на випадки сексуального насильства. Він сказав, що всі професійні солдати “повинні бути вражені” поведінкою російської армії.

Пізніше, виступаючи на окремому заході в Королівському коледжі Лондона, Воллес наголосив, що “жорстокість” Росії в Україні може надіслати “неймовірно небезпечний” сигнал, якщо Путін досягне успіху.

Міністр оборони сказав, що якщо РФ виграє війну після того, як її військові вчинили вбивства і зґвалтування, а також бомбили цивільні території, це буде вказувати державам у всьому світі, що їм “просто потрібно бути більш жорстокими”, ніж інші, щоб досягти своїх цілей.

“Якщо Путін досягне успіху в Україні, то начувайтеся”, – сказав він.

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