Для Путіна не може бути дня перемоги, лише безчестя і поразка в Україні, – Міноборони Британії

Глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що для президента РФ Володимира Путіна не може бути жодного дня перемоги, на нього чекає безчестя і поразка в Україні.

Про це він заявив понеділок, 9 травня, під час промови в Національному музеї армії, передає пресслужба міноборони Сполученого Королівства.

“For Putin, there can be no ‘Victory Day’, only dishonour and surely defeat in Ukraine.” – @BWallaceMP

The Defence Secretary, Ben Wallace, delivered a speech at the National Army Museum earlier today.

🇺🇦 #StandwithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HSEGGPyFhZ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022