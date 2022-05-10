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Для Путіна не може бути дня перемоги, лише безчестя і поразка в Україні, – Міноборони Британії

10/05/2022 09:34

Глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що для президента РФ Володимира Путіна не може бути жодного дня перемоги, на нього чекає безчестя і поразка в Україні.

Про це він заявив понеділок, 9 травня, під час промови в Національному музеї армії, передає пресслужба міноборони Сполученого Королівства.

“Ми всі хочемо, щоб ця безглузда війна не відбувалася, але як переважна більшість світу ми не можемо стояти осторонь, залишивши Україну без засобів захищати себе” – сказав він.

“Погляньте на абсурдність російських генералів, блискучих у своїх парадних уніформах, медалях і нагородах. Вони є співучасниками. І для них, і для Путіна не може бути жодного дня перемоги, тільки безчестя і неодмінна поразка в Україні”, – заявив Воллес.

Він сказав, що дії російської армії ганьблять бійців країни часів Другої світової війни і закликав притягнути російських генералів до відповідальності.

Воллес вказав на напади на мирних жителів, на жінок і дітей, а також на випадки сексуального насильства. Він сказав, що всі професійні солдати “повинні бути вражені” поведінкою російської армії.

Пізніше, виступаючи на окремому заході в Королівському коледжі Лондона, Воллес наголосив, що “жорстокість” Росії в Україні може надіслати “неймовірно небезпечний” сигнал, якщо Путін досягне успіху.

Міністр оборони сказав, що якщо РФ виграє війну після того, як її військові вчинили вбивства і зґвалтування, а також бомбили цивільні території, це буде вказувати державам у всьому світі, що їм “просто потрібно бути більш жорстокими”, ніж інші, щоб досягти своїх цілей.

“Якщо Путін досягне успіху в Україні, то начувайтеся”, – сказав він.

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