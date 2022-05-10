Білорусь розгортає свої сили спецоперацій на трьох напрямках біля кордону з Україною

Начальник генштабу ЗС Республіки Білорусь Віктор Гулевич заявив, що під час другого етапу перевірки сил негайного реагування неподалік кордонів України будуть розгорнуті підрозділи сил спецоперацій.

Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі у вівторок, 10 травня.

“З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках”, – йдеться у повідомленні.

При цьому сказано, що в рамках другого етапу перевірки сил негайного реагування батальйонно-тактичні групи висунуті також на Західний і Північно-західний операційні напрямки (тобто на кордони з Польщею, Литвою та Латвією).

Для посилення висуваються також підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, що пояснюється “передислокацією військ США та їх союзників” біля кордонів Білорусі.

Про те, що у збройних силах білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, заявляли 4 травня.

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