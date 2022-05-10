Білорусь розгортає свої сили спецоперацій на трьох напрямках біля кордону з Україною

Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі у вівторок, 10 травня.
“З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках”, – йдеться у повідомленні.
При цьому сказано, що в рамках другого етапу перевірки сил негайного реагування батальйонно-тактичні групи висунуті також на Західний і Північно-західний операційні напрямки (тобто на кордони з Польщею, Литвою та Латвією).
Для посилення висуваються також підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, що пояснюється “передислокацією військ США та їх союзників” біля кордонів Білорусі.
Про те, що у збройних силах білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, заявляли 4 травня.
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