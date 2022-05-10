60-річний Федорович та інші: президент нагородив посмертно ще 53 воїнів

Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії-2022

Оргкомітет Пулітцерівської премії оголосив про спеціальну відзнаку для всіх українських журналістів у 2022 році. Про це йдеться у повідомленні на сторінці премії у твітері. Як зазначили в оргкомітеті премії, українських...