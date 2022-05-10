60-річний Федорович та інші: президент нагородив посмертно ще 53 воїнів

Сайт президента опублікував текст указу глави держави №323/2022 від 8 травня про відзначення військовослужбовців Збройних сил України державними нагородами.
Нагороджено 216 воїнів, із них 53 – посмертно.
Серед інших, посмертно відзначений Андрій Лигун – той самий Федорович із 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, який дав інтерв’ю “Новинарні” на Донеччині за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії (“Друга війна “афганця” Федоровича. Як боєць-пенсіонер влаштовує ворогу “третю світову”).
Він поліг ще в березні, однак довгий час його доля лишалася не підтверджена. Тепер 60-річний старший солдат удостоєний ордена “За мужність” ІІІ ступеня.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЯВАРА Дениса Євгенійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОЙЧЕНКА Ігоря Івановича — підполковника
БУЛІЯ Владислава Юрійовича (посмертно) — лейтенанта
ГЕРАСИМЧУКА Вадима Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта
ГУРУ Володимира Віталійовича — полковника
ЖУРАВЛЬОВА Сергія Олександровича — майора
ІВАНОВА Дмитра Анатолійовича — підполковника
КАСЯНЕНКА Віталія Васильовича (посмертно) — капітана
КОВАЛЬЧУКА Андрія Романовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КУРИЛЬСЬКОГО Олега Петровича (посмертно) — лейтенанта
ЛАХТАДИРА Нікіту Ігоровича — старшого лейтенанта
МОРОЗЕВИЧА Маркіяна Борисовича (посмертно) — лейтенанта
СКОРИКА Віталія Григоровича (посмертно) — лейтенанта
ЧЕРНІКОВА Павла Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ШПИТКА Романа Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЯВТУШЕНКА Олега Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ВАКУЛУ Олексія Анатолійовича — старшого сержанта
ТІТИКА Ростислава Петровича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АКІНІНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
БАРЩИКА Івана Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
БОРОВСЬКОГО Станіслава Анатолійовича — старшого солдата
ВАЛЬКОВА Романа Вікторовича (посмертно) — солдата
ВЕКЛЮКА Василя Йосифовича (посмертно) — солдата
ГРЕДІЛЯ Володимира Ярославовича (посмертно) — солдата
ГРИВНЯКА Тараса Миколайовича (посмертно) — солдата
ДЕРЮГІНА Костянтина Валерійовича (посмертно) — сержанта
ДОМАРЕЦЬКОГО Юрія Володимировича (посмертно) — солдата
ДУМАНСЬКОГО Ростислава Тарасовича (посмертно) — сержанта
ДУХА Володимира Богдановича (посмертно) — солдата
КАЧМАРИКА Ігоря Ярославовича (посмертно) — сержанта
КЛІМОВИЧА Антона Андрійовича — сержанта
КРИЩУКА Романа Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
КРОХМАЛЬНОГО Романа Романовича (посмертно) — старшого солдата
КУРИЛЯКА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата
ЛАПІНСЬКОГО Олега Мирославовича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕЖНЮКА Івана Андрійовича — капітана
ЛИГУНА Андрія Федоровича (посмертно) — старшого солдата
ЛОПАТЮКА Станіслава Євгеновича — старшого солдата
МЕЛІБАЄВА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого солдата
МИНІВА Василя Ярославовича (посмертно) — солдата
МИХАЙЛОВСЬКОГО Олександра Павловича (посмертно) — старшого солдата
МОТОРКА Ігоря Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
МУРМИЛА Ярослава Васильовича (посмертно) — солдата
НОВАКА Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ОЛІЙНИКА Юрія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ОСТРОВСЬКОГО Василя Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
ПАСІЧНИКА Дмитра Борисовича — старшого сержанта
ПИГЛЮКА Михайла Романовича (посмертно) — сержанта
ПИЛЮКА Олега Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ПИТЕЛЯ Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
ПОЛОЖЕВИЧА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ПОТЕРЕЙКА Анатолія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ПОХИЛЕНКА Дмитра Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
ПРИСЯЖНЮКА Вадима Вікторовича (посмертно) — солдата
РОМАНЮКА Віктора Ярославовича (посмертно) — солдата
РУРАКА Володимира Зіновійовича (посмертно) — старшого солдата
САМОЛЕВСЬКОГО Станіслава Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
СИДОРЧУКА Сергія Несторовича (посмертно) — солдата
СИРКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
СОЛДАТОВА Віталія Івановича (посмертно) — старшого солдата
СЬОМКІНА Андрія Валерійовича — матроса
ТАЛИБОВА Віджая Булута огли — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — сержанта
УЛІТОВСЬКОГО Романа Петровича (посмертно) — штаб-сержанта
ХОЛДОБІНА Юрія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ШАРЛАЯ Костянтина Петровича (посмертно) — солдата
ШМІЛА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БОЙКА Андрія Вікторовича — майора
ГОРБАТЮКА Олександра Олександровича — сержанта
ГУЛЯЄВА Руслана Валентиновича — майора
КРАВЧЕНКА Кирила Олексійовича — старшого лейтенанта
КУЛИКА Ігоря Михайловича — старшого солдата
КУЦА Володимира Олександровича — підполковника
ЛОСЯ Володимира Олександровича — підполковника
МАСЛОВА Павла Миколайовича — майора
ЩЕРБИНУ Ігоря Леонідовича — підполковника
ЯНЕВІЧА Сергія Валерійовича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АВТОНОМОВА Сергія Володимировича — старшого солдата
АРСІРІЯ Сергія Сергійовича — старшого сержанта
БАБЛЯКА Дмитра Михайловича — солдата
БАЛАБУШЕНКА Михайла Сергійовича — старшого солдата
БАЛОГА Юрія Мариновича — солдата
БАЛУШКУ Богдана Руслановича — лейтенанта
БАТЕНЧУКА Андрія Петровича — старшого солдата
БЄЛЄКОВА Бакита Токтарбаєвича — старшого сержанта
БІРЮКОВА Нікіту Володимировича — старшого солдата
БОНДАРЕВСЬКОГО Олега Валентиновича — солдата
БУЛАЧКА Антона Сергійовича — солдата
БУРАСЯ Василя Любомировича — солдата
БУРБАНА Романа Дмитровича — солдата
БУЧКА Олега Ярославовича — сержанта
БУЧКОВСЬКОГО Олександра Олександровича — солдата
ВАВРИКА Тараса Богдановича — старшого солдата
ВАСЮТУ Василя Івановича — штаб-сержанта
ВЕЧІРКА Віталія Володимировича — лейтенанта
ВЄТОХІНА Віталія Миколайовича — старшого солдата
ВИКСЮКА Романа Васильовича — головного сержанта
ВОЙТУХІВА Володимира Йосифовича — молодшого сержанта
ВОРОБЕЯ Андрія Васильовича — солдата
ГАВРИЛЮКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта
ГАЛИЦЬКОГО Дениса Вікторовича — лейтенанта
ГЛІБЧУКА Михайла Івановича — старшого солдата
ГОДУНКА Тараса Івановича — сержанта
ГОМЗЯКА Кирила Андрійовича — солдата
ГОНЧАРА Станіслава Юрійовича — солдата
ГОНЧАРУКА Олександра Валерійовича — молодшого сержанта
ГРИНИШИНА Романа Романовича — старшого солдата
ГРИНЬОХА Богдана Євгеновича — старшого солдата
ГРИНЮХА Андрія Павловича — молодшого сержанта
ДАНЮКА Дмитрія Миколайовича — старшого солдата
ДЗЮРБІЛЯ Артема Ігоровича — сержанта
ДИДАКА Володимира Євгеновича — сержанта
ДІЛЬНОГО Валентина Анатолійовича — солдата
ДОВЖИКА Юрія Івановича — старшого солдата
ДОМБРОВСЬКОГО Романа Володимировича — солдата
ДРАЧА Юрія Сергійовича — сержанта
ДУБЕЦЬ Марію Антонівну — солдата
ЖИГАДЛА Івана Святославовича — солдата
ЗУБА Володимира Миколайовича — старшого солдата
КАВЧАКА Романа Тарасовича — солдата
КАЛІМАНА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
КАПІТАНА Крістіана Васильовича — старшого солдата
КАРАБІНЬОВСЬКОГО Дмитра Анатолійовича — головного сержанта
КАРНЮШИНА Ігоря В’ячеславовича — солдата
КОБЗИСТОГО Дмитра Володимировича — молодшого сержанта
КОБРІНА Павла Тадеушовича — старшого солдата
КОВАЛІВА Василя Федоровича — сержанта
КОВАЛІВА Михайла Івановича — солдата
КОВАЛЬЧУКА Миколу Федоровича — старшого солдата
КОЛОБОВА Кирила Михайловича — старшого солдата
КОПИТКА Ігоря Ярославовича — старшого солдата
КОСТЮКОВА Максима Олександровича — солдата
КОЦКУЛИЧА Михайла Олеговича — солдата
КРИМЧУКА Ігоря Юрійовича — солдата
КРУЧКА Анатолія Володимировича — старшого солдата
КУЛИКА Юрія Миколайовича — головного сержанта
КУЛИНИЧА Олега Романовича — старшого солдата
КУНАТА Юрія Володимировича — старшого солдата
КУП’ЯКА Владислава Ігоровича — солдата
КУРДИБАНСЬКОГО Богдана Богдановича — старшого солдата
КУРОЧКІНА Олександра Володимировича — солдата
КУХАРЯ Олексія Андрійовича — старшого солдата
КУЧЕРА Максима Андрійовича — старшого солдата
КУЧЕРА Сергія Васильовича — солдата
ЛЕВИЦЬКОГО Остапа Миколайовича — солдата
ЛЕГАНА Павла Івановича — старшого солдата
ЛІТНАРОВИЧА Юрія Володимировича — солдата
ЛОЗОВОГО Олега Олеговича — лейтенанта
ЛОСОБИКА Андрія Сергійовича — солдата
ЛУКАШЕВИЧА Андрія Степановича — старшого солдата
ЛУНЯ Андрія Романовича — молодшого сержанта
МАГУРА Віталія Романовича — старшого лейтенанта
МАЗУРКЕВИЧА Ігоря Ігоровича — солдата
МАНДЗЮХА Миколу Степановича — сержанта
МІРОШНИКА Дениса Ігоровича — солдата
МОСКАЛИКА Сергія Яковича — солдата
МУЖИЧУКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата
НАЛИВАЙКА Леоніда Миколайовича — сержанта
ОКСЕНЧУКА Олега Дорофійовича — молодшого сержанта
ОЛІЙНИКА Мирослава Ігоровича — солдата
ПАКІЖА Віталія Васильовича — солдата
ПАНАСЮКА Андрія Романовича — солдата
ПЕРКІНА Олексія Вадимовича — молодшого сержанта
ПЕТРУКА Юрія Петровича — солдата
ПИСАРЕНКА Сергія Анатолійовича — солдата
ПОВАРА Дмитра Євгеновича — солдата
ПОДГОЛІНА Романа Олександровича — старшого солдата
ПОЛІЩУКА Юрія Васильовича — солдата
ПОСТОЛІВКА Віктора Миколайовича — солдата
ПОХМУРСЬКОГО Володимира Михайловича — солдата
ПРИХОДЬКА Віталія Васильовича — штаб-сержанта
РАКА Віталія Андрійовича — лейтенанта
РЕКРУТІВА Романа Йосифовича — солдата
РИБІЦЬКОГО Романа Олеговича — солдата
РУБАЙЛА Геннадія Ігоровича — старшого солдата
САБАДАША Ернеста Орестовича — головного сержанта
САДИКОВА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
САДОВНИКА Олександра Михайловича — сержанта
САКОВА Івана Васильовича — солдата
САМБОРСЬКОГО Зіновія Ярославовича — сержанта
СЕЛЕЩУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта
СЕНЕНЬКОГО Петра Ярославовича — старшого солдата
СІДЛЕЦЬКОГО Олександра Степановича — солдата
СІКАНДУ Тараса Богдановича — солдата
СІКУЦЬКОГО Юрія Валерійовича — солдата
СІЛЬНИКА Ярослава Володимировича — старшого солдата
СІРКА Руслана Мироновича — молодшого сержанта
СЛАБКА Станіслава Анатолійовича — старшого лейтенанта
СМІЛЬСЬКОГО Вадима Олександровича — солдата
СМУКА Василя Васильовича — сержанта
СОЛОВ’Я Сергія Вікторовича — старшого солдата
СОЛОДОВНИКА Олега Андрійовича — солдата
СОЛЯКА Михайла Петровича — солдата
СТАРОШЕВСЬКОГО Михайла Андрійовича — старшого солдата
СУХОДОЛЬСЬКОГО Сергія Олександровича — солдата
ТЕПЛЮХА Ігоря Петровича — старшого солдата
ТЕСЛЮКА Юрія Васильовича — сержанта
ТУРЧИКА Івана Осиповича — солдата
ФЕДОРЧУКА Михайла Миколайовича — молодшого сержанта
ФОРОСТИНУ Ігоря Миколайовича — солдата
ФРАНКІВА Ігоря Тарасовича — старшого солдата
ХАНА Юрія Ярославовича — майора
ХРУНИКА Івана Степановича — солдата
ЦАЛАНА Василя Васильовича — солдата
ЦЕБЕНКА Олександра Романовича — старшого сержанта
ЦИВАТОГО Тихона Васильовича — молодшого сержанта
ЧЕРНИХ Володимира Зеноновича — молодшого сержанта
ШАРАСЬКІНА Артура Володимировича — солдата
ШАРИГУ Павла Олексійовича — старшого солдата
ШКУРКА Ігоря Сергійовича — старшого лейтенанта
ШМЕЛЬОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата
ЯБЛІНСЬКОГО Миколу Богдановича — молодшого сержанта
ЯКИМЦЯ Івана Богдановича — старшого солдата
ЯКУБИКА Павла Олеговича — старшого солдата
ЯРМОЛУ Василя Степановича — старшого солдата
ЯРМОЛУ Івана Степановича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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