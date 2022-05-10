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60-річний Федорович та інші: президент нагородив посмертно ще 53 воїнів

10/05/2022 01:03

Сайт президента опублікував текст указу глави держави №323/2022 від 8 травня про відзначення військовослужбовців Збройних сил України державними нагородами.

Нагороджено 216 воїнів, із них 53 – посмертно.

Серед інших, посмертно відзначений Андрій Лигун – той самий Федорович із 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, який дав інтерв’ю “Новинарні” на Донеччині за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії (“Друга війна “афганця” Федоровича. Як боєць-пенсіонер влаштовує ворогу “третю світову”).
Він поліг ще в березні, однак довгий час його доля лишалася не підтверджена. Тепер 60-річний старший солдат удостоєний ордена “За мужність” ІІІ ступеня.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №323/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЯВАРА Дениса Євгенійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОЙЧЕНКА Ігоря Івановича — підполковника

БУЛІЯ Владислава Юрійовича (посмертно) — лейтенанта

ГЕРАСИМЧУКА Вадима Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта

ГУРУ Володимира Віталійовича — полковника

ЖУРАВЛЬОВА Сергія Олександровича — майора

ІВАНОВА Дмитра Анатолійовича — підполковника

КАСЯНЕНКА Віталія Васильовича (посмертно) — капітана

КОВАЛЬЧУКА Андрія Романовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КУРИЛЬСЬКОГО Олега Петровича (посмертно) — лейтенанта

ЛАХТАДИРА Нікіту Ігоровича — старшого лейтенанта

МОРОЗЕВИЧА Маркіяна Борисовича (посмертно) — лейтенанта

СКОРИКА Віталія Григоровича (посмертно) — лейтенанта

ЧЕРНІКОВА Павла Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ШПИТКА Романа Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЯВТУШЕНКА Олега Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ВАКУЛУ Олексія Анатолійовича — старшого сержанта

ТІТИКА Ростислава Петровича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АКІНІНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

БАРЩИКА Івана Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

БОРОВСЬКОГО Станіслава Анатолійовича — старшого солдата

ВАЛЬКОВА Романа Вікторовича (посмертно) — солдата

ВЕКЛЮКА Василя Йосифовича (посмертно) — солдата

ГРЕДІЛЯ Володимира Ярославовича (посмертно) — солдата

ГРИВНЯКА Тараса Миколайовича (посмертно) — солдата

ДЕРЮГІНА Костянтина Валерійовича (посмертно) — сержанта

ДОМАРЕЦЬКОГО Юрія Володимировича (посмертно) — солдата

ДУМАНСЬКОГО Ростислава Тарасовича (посмертно) — сержанта

ДУХА Володимира Богдановича (посмертно) — солдата

КАЧМАРИКА Ігоря Ярославовича (посмертно) — сержанта

КЛІМОВИЧА Антона Андрійовича — сержанта

КРИЩУКА Романа Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

КРОХМАЛЬНОГО Романа Романовича (посмертно) — старшого солдата

КУРИЛЯКА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата

ЛАПІНСЬКОГО Олега Мирославовича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕЖНЮКА Івана Андрійовича — капітана

ЛИГУНА Андрія Федоровича (посмертно) — старшого солдата

ЛОПАТЮКА Станіслава Євгеновича — старшого солдата

МЕЛІБАЄВА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого солдата

МИНІВА Василя Ярославовича (посмертно) — солдата

МИХАЙЛОВСЬКОГО Олександра Павловича (посмертно) — старшого солдата

МОТОРКА Ігоря Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта

МУРМИЛА Ярослава Васильовича (посмертно) — солдата

НОВАКА Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ОЛІЙНИКА Юрія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ОСТРОВСЬКОГО Василя Євгеновича (посмертно) — старшого солдата

ПАСІЧНИКА Дмитра Борисовича — старшого сержанта

ПИГЛЮКА Михайла Романовича (посмертно) — сержанта

ПИЛЮКА Олега Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ПИТЕЛЯ Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата

ПОЛОЖЕВИЧА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ПОТЕРЕЙКА Анатолія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ПОХИЛЕНКА Дмитра Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта

ПРИСЯЖНЮКА Вадима Вікторовича (посмертно) — солдата

РОМАНЮКА Віктора Ярославовича (посмертно) — солдата

РУРАКА Володимира Зіновійовича (посмертно) — старшого солдата

САМОЛЕВСЬКОГО Станіслава Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

СИДОРЧУКА Сергія Несторовича (посмертно) — солдата

СИРКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

СОЛДАТОВА Віталія Івановича (посмертно) — старшого солдата

СЬОМКІНА Андрія Валерійовича — матроса

ТАЛИБОВА Віджая Булута огли — старшого солдата

ТКАЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — сержанта

УЛІТОВСЬКОГО Романа Петровича (посмертно) — штаб-сержанта

ХОЛДОБІНА Юрія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ШАРЛАЯ Костянтина Петровича (посмертно) — солдата

ШМІЛА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БОЙКА Андрія Вікторовича — майора

ГОРБАТЮКА Олександра Олександровича — сержанта

ГУЛЯЄВА Руслана Валентиновича — майора

КРАВЧЕНКА Кирила Олексійовича — старшого лейтенанта

КУЛИКА Ігоря Михайловича — старшого солдата

КУЦА Володимира Олександровича — підполковника

ЛОСЯ Володимира Олександровича — підполковника

МАСЛОВА Павла Миколайовича — майора

ЩЕРБИНУ Ігоря Леонідовича — підполковника

ЯНЕВІЧА Сергія Валерійовича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АВТОНОМОВА Сергія Володимировича — старшого солдата

АРСІРІЯ Сергія Сергійовича — старшого сержанта

БАБЛЯКА Дмитра Михайловича — солдата

БАЛАБУШЕНКА Михайла Сергійовича — старшого солдата

БАЛОГА Юрія Мариновича — солдата

БАЛУШКУ Богдана Руслановича — лейтенанта

БАТЕНЧУКА Андрія Петровича — старшого солдата

БЄЛЄКОВА Бакита Токтарбаєвича — старшого сержанта

БІРЮКОВА Нікіту Володимировича — старшого солдата

БОНДАРЕВСЬКОГО Олега Валентиновича — солдата

БУЛАЧКА Антона Сергійовича — солдата

БУРАСЯ Василя Любомировича — солдата

БУРБАНА Романа Дмитровича — солдата

БУЧКА Олега Ярославовича — сержанта

БУЧКОВСЬКОГО Олександра Олександровича — солдата

ВАВРИКА Тараса Богдановича — старшого солдата

ВАСЮТУ Василя Івановича — штаб-сержанта

ВЕЧІРКА Віталія Володимировича — лейтенанта

ВЄТОХІНА Віталія Миколайовича — старшого солдата

ВИКСЮКА Романа Васильовича — головного сержанта

ВОЙТУХІВА Володимира Йосифовича — молодшого сержанта

ВОРОБЕЯ Андрія Васильовича — солдата

ГАВРИЛЮКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта

ГАЛИЦЬКОГО Дениса Вікторовича — лейтенанта

ГЛІБЧУКА Михайла Івановича — старшого солдата

ГОДУНКА Тараса Івановича — сержанта

ГОМЗЯКА Кирила Андрійовича — солдата

ГОНЧАРА Станіслава Юрійовича — солдата

ГОНЧАРУКА Олександра Валерійовича — молодшого сержанта

ГРИНИШИНА Романа Романовича — старшого солдата

ГРИНЬОХА Богдана Євгеновича — старшого солдата

ГРИНЮХА Андрія Павловича — молодшого сержанта

ДАНЮКА Дмитрія Миколайовича — старшого солдата

ДЗЮРБІЛЯ Артема Ігоровича — сержанта

ДИДАКА Володимира Євгеновича — сержанта

ДІЛЬНОГО Валентина Анатолійовича — солдата

ДОВЖИКА Юрія Івановича — старшого солдата

ДОМБРОВСЬКОГО Романа Володимировича — солдата

ДРАЧА Юрія Сергійовича — сержанта

ДУБЕЦЬ Марію Антонівну — солдата

ЖИГАДЛА Івана Святославовича — солдата

ЗУБА Володимира Миколайовича — старшого солдата

КАВЧАКА Романа Тарасовича — солдата

КАЛІМАНА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

КАПІТАНА Крістіана Васильовича — старшого солдата

КАРАБІНЬОВСЬКОГО Дмитра Анатолійовича — головного сержанта

КАРНЮШИНА Ігоря В’ячеславовича — солдата

КОБЗИСТОГО Дмитра Володимировича — молодшого сержанта

КОБРІНА Павла Тадеушовича — старшого солдата

КОВАЛІВА Василя Федоровича — сержанта

КОВАЛІВА Михайла Івановича — солдата

КОВАЛЬЧУКА Миколу Федоровича — старшого солдата

КОЛОБОВА Кирила Михайловича — старшого солдата

КОПИТКА Ігоря Ярославовича — старшого солдата

КОСТЮКОВА Максима Олександровича — солдата

КОЦКУЛИЧА Михайла Олеговича — солдата

КРИМЧУКА Ігоря Юрійовича — солдата

КРУЧКА Анатолія Володимировича — старшого солдата

КУЛИКА Юрія Миколайовича — головного сержанта

КУЛИНИЧА Олега Романовича — старшого солдата

КУНАТА Юрія Володимировича — старшого солдата

КУП’ЯКА Владислава Ігоровича — солдата

КУРДИБАНСЬКОГО Богдана Богдановича — старшого солдата

КУРОЧКІНА Олександра Володимировича — солдата

КУХАРЯ Олексія Андрійовича — старшого солдата

КУЧЕРА Максима Андрійовича — старшого солдата

КУЧЕРА Сергія Васильовича — солдата

ЛЕВИЦЬКОГО Остапа Миколайовича — солдата

ЛЕГАНА Павла Івановича — старшого солдата

ЛІТНАРОВИЧА Юрія Володимировича — солдата

ЛОЗОВОГО Олега Олеговича — лейтенанта

ЛОСОБИКА Андрія Сергійовича — солдата

ЛУКАШЕВИЧА Андрія Степановича — старшого солдата

ЛУНЯ Андрія Романовича — молодшого сержанта

МАГУРА Віталія Романовича — старшого лейтенанта

МАЗУРКЕВИЧА Ігоря Ігоровича — солдата

МАНДЗЮХА Миколу Степановича — сержанта

МІРОШНИКА Дениса Ігоровича — солдата

МОСКАЛИКА Сергія Яковича — солдата

МУЖИЧУКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата

НАЛИВАЙКА Леоніда Миколайовича — сержанта

ОКСЕНЧУКА Олега Дорофійовича — молодшого сержанта

ОЛІЙНИКА Мирослава Ігоровича — солдата

ПАКІЖА Віталія Васильовича — солдата

ПАНАСЮКА Андрія Романовича — солдата

ПЕРКІНА Олексія Вадимовича — молодшого сержанта

ПЕТРУКА Юрія Петровича — солдата

ПИСАРЕНКА Сергія Анатолійовича — солдата

ПОВАРА Дмитра Євгеновича — солдата

ПОДГОЛІНА Романа Олександровича — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Юрія Васильовича — солдата

ПОСТОЛІВКА Віктора Миколайовича — солдата

ПОХМУРСЬКОГО Володимира Михайловича — солдата

ПРИХОДЬКА Віталія Васильовича — штаб-сержанта

РАКА Віталія Андрійовича — лейтенанта

РЕКРУТІВА Романа Йосифовича — солдата

РИБІЦЬКОГО Романа Олеговича — солдата

РУБАЙЛА Геннадія Ігоровича — старшого солдата

САБАДАША Ернеста Орестовича — головного сержанта

САДИКОВА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта

САДОВНИКА Олександра Михайловича — сержанта

САКОВА Івана Васильовича — солдата

САМБОРСЬКОГО Зіновія Ярославовича — сержанта

СЕЛЕЩУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта

СЕНЕНЬКОГО Петра Ярославовича — старшого солдата

СІДЛЕЦЬКОГО Олександра Степановича — солдата

СІКАНДУ Тараса Богдановича — солдата

СІКУЦЬКОГО Юрія Валерійовича — солдата

СІЛЬНИКА Ярослава Володимировича — старшого солдата

СІРКА Руслана Мироновича — молодшого сержанта

СЛАБКА Станіслава Анатолійовича — старшого лейтенанта

СМІЛЬСЬКОГО Вадима Олександровича — солдата

СМУКА Василя Васильовича — сержанта

СОЛОВ’Я Сергія Вікторовича — старшого солдата

СОЛОДОВНИКА Олега Андрійовича — солдата

СОЛЯКА Михайла Петровича — солдата

СТАРОШЕВСЬКОГО Михайла Андрійовича — старшого солдата

СУХОДОЛЬСЬКОГО Сергія Олександровича — солдата

ТЕПЛЮХА Ігоря Петровича — старшого солдата

ТЕСЛЮКА Юрія Васильовича — сержанта

ТУРЧИКА Івана Осиповича — солдата

ФЕДОРЧУКА Михайла Миколайовича — молодшого сержанта

ФОРОСТИНУ Ігоря Миколайовича — солдата

ФРАНКІВА Ігоря Тарасовича — старшого солдата

ХАНА Юрія Ярославовича — майора

ХРУНИКА Івана Степановича — солдата

ЦАЛАНА Василя Васильовича — солдата

ЦЕБЕНКА Олександра Романовича — старшого сержанта

ЦИВАТОГО Тихона Васильовича — молодшого сержанта

ЧЕРНИХ Володимира Зеноновича — молодшого сержанта

ШАРАСЬКІНА Артура Володимировича — солдата

ШАРИГУ Павла Олексійовича — старшого солдата

ШКУРКА Ігоря Сергійовича — старшого лейтенанта

ШМЕЛЬОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ЯБЛІНСЬКОГО Миколу Богдановича — молодшого сержанта

ЯКИМЦЯ Івана Богдановича — старшого солдата

ЯКУБИКА Павла Олеговича — старшого солдата

ЯРМОЛУ Василя Степановича — старшого солдата

ЯРМОЛУ Івана Степановича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 травня 2022 року
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Редактор:

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