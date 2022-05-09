“Поясніть Зеленському ці елементарні речі: народ України вже не сприймає “дєньпабєди” 9 травня”

Тарас Шамайда
громадський діяч, співкоординатор “Руху добровольців “Простір свободи”
(FB)
Володимир Зеленський [у зверненні з нагоди Дня перемоги 9 травня]: “Наш ворог мріяв, щоб ми відмовилися відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом”.
WHAT?!
Ірраціональне чіпляння Зеленського за російсько-комуністичний “дєньпабєди” 9 травня змушує його вдаватися до грубих маніпуляцій.
Бо відзначення перемоги над німецьким нацизмом і вшанування всіх українців, які зробили її можливою – це одне. А 9 травня – таки зовсім інше.
Спочатку Зеленський заблокував законопроєкт 7297, який запроваджував в Україні 8 травня День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, об’єднуючи нас з іншими народами Європи і звільняючи від свята Сталіна-Путіна. Законопроєкт, який мав усі шанси бути ухваленим у парламенті величезною більшістю голосів.
А тепер називає ворогами всіх, хто не хоче відзначати 9 травня “дєньпабєди”. А це, між іншим, майже весь український народ.
Соціологічна група “Рейтинг”: “Однією із ключових змін в історичній пам’яті – переоцінка ставлення до Дня Перемоги 9 Травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшістю (80%) дорослого населення сприймалося як таке, що має значимий особистий символізм, то у 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36%), або ж буденності (23%).
Крім того «переможний» символізм цього дня змінився на «меморіальний». З 2012 року фіксувалася поступова динаміка переосмислення цієї дати. Але війна з Росією різко змінила погляди українців і сьогодні для 80% опитаних – це День пам’яті, і лише для 15% – День перемоги”.
Наскільки сильною і правильною була вчорашня промова президента [з нагоди Дня пам’яті та примирення], настільки ж безглузде його сьогоднішнє чіпляння за “дєньпабєди” 9 травня.
Ні, Росія не хоче, щоб ми відмовилися від 9 травня, русского язика, толстоєвскіх. Навпаки, Росія всіма засобами домагалася й домагатиметься, щоб усі ці атрибути русского міра в Україні збереглися.
А наше завдання – звільнитися від усього цього радянсько-російського мотлоху. Стати собою.
Поясність, будь ласка, хтось панові президенту ці елементарні речі.
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