За підтримки авіації та артилерії росіяни хочуть взяти під контроль Рубіжне та Попасну, – ГШ

За підтримки авіації та артилерії росіяни хочуть взяти під контроль Рубіжне та Попасну в Луганській області.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 9 травня.
“На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ”, – йдеться в повідомленні.
На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.
На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів наших військ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.
На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.
Читайте також:
Російські кораблі з понад 50 ракетами перебувають в готовності до завдання ударів, – ОК “Південь”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!