За підтримки авіації та артилерії росіяни хочуть взяти під контроль Рубіжне та Попасну, – ГШ

За підтримки авіації та артилерії росіяни хочуть взяти під контроль Рубіжне та Попасну в Луганській області.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 9 травня.

“На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ”, – йдеться в повідомленні.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів наших військ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.

На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.

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