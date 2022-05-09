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Вхід до Севастопольської бухти прикривають кілька російських військових кораблів, – ЗМІ

09/05/2022 11:54

Вхід до Севастопольської бухти, що є головною базою Чорноморського флоту Росії, з моря прикривають кілька кораблів.

Про це в понеділок,9 травня, повідомляє кореспондент “Крим.Реалії”.

Так, за Південним молом чергує ракетний катер проєкту 1241 “Молния-1”.
У складі Чорноморського флоту РФ – чотири такі катери: у строю перебувають Р-60 (бортовий номер 955), “Набережные Челны” (953) та “Ивановец” (954), а “Шуя” (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

За Північним молом стоїть протидиверсійний катер проєкту 21980 “Грачонок”.
У складі Чорноморського флоту є п’ять катерів такого типу.

Також на горизонті видно силует великого військового корабля, ідентифікувати який складно через велику відстань до нього.

Напередодні повідомляли, що біля причалів у Сухарній бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стоять два великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії.

Один із них (на фото праворуч) має видимі ознаки пошкоджень – великі плями червоного кольору на лівому борту, повідомляє кореспондент “Крим.Реалії”. Такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням сірою фарбою.

Нагадаємо, три ВДК ЧФ Росії були уражені ЗСУ в порту Бердянська. Великий десантний корабель “Саратов” пішов на дно.

Після початку масштабного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Крім великих десантних кораблів, біля причалу в Сухарній бухті стоїть малий ракетний корабель проєкту 21631 “Буян-М”. У Чорноморському флоті РФ чотири такі кораблі.

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