Україна ініціює повернення понад мільйона примусово вивезених до РФ громадян, – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

Через фільтраційні табори на тимчасово окупованих територіях пройшли вже понад 1 185 тисяч українських громадян, їх насильницьки депортували до Російської Федерації.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на брифінгу в Києві у понеділок, 9 травня.

“Велика кількість наших громадян, це стосується, зокрема, Маріуполя, звозяться до фільтраційних таборів, які розташовані на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. У деяких з них перебуває понад 20 тисяч наших громадян. Тих, хто не пройшов фільтрацію, вивозять до РФ на примусову депортацію”, – сказала Денісова.

Вона показала фото трьох довідок, які повинні отримати українські громадяни у російських фільтраційних таборах, і які має у своєму розпорядження офіс омбудсмена України.

“Три довідки потрібні для того, щоб людина могла пересуватися окупованими територіями. Перша – про те, що людина пройшла фільтрацію. Друга – щоб пересуватися містом, де розташовано фільтраційний табір. Третя – щоб мати можливість виїхати за місто”, – розповіла Денісова.

За її словами, “неблагонадійних” українців окупанти піддають незаконній примусовій депортації на територію Росії.

“Тих, хто не пройшли фільтрацію, якщо, на думку ФСБ, були дуже підозрілими, бо проти так званої російської спецоперації на території України, вивозять на територію РФ. Таких на сьогодні вже понад 1 185 тисяч, і серед них понад 200 тисяч дітей”, – зазначила Денісова.

“Україна виступила з ініціативою створити міжнародну комісію з числа омбудсменів країн, які межують з Росією. У нас є досвід перевезення громадян України з Росії через треті країни. Але ви розумієте масштаб, понад мільйон громадян у руках окупантів, а ми вивезли лише кілька родин”, – сказала вона.

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