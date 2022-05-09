Росіяни “призначили” головою “міліції Маріуполя” давнього зрадника Олега Моргуна, який втік з міста у 2014-му

Російські окупанти призначили очільником так званої міліції Маріуполя давнього місцевого зрадника Олега Моргуна, засудженого в Україні до 11 років ув’язнення.

Про це повідомив колишній голова поліції Донецької області, ексзаступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

“Полковник міліції Олег Моргун. Саме він перший з міліціянтів Маріуполя у травні-червні 2014 року надавав нам інформацію щодо бойовиків “ДНР”, потім безпосередньо допомагав при їх затриманні, а потім перебіг на їхній бік“, – зазначив Аброськін

“Грохнути цю мерзоту за ці роки не вийшло, але ще не кінець…” – додав він.

Як нагадує маріупольський сайт 0629, після початку російської агресії на сході у 2014 році й тимчасової окупації Маріуполя тодішній начальник маріупольської міліції Моргун співпрацював із бойовиками, в тому числі з терористом Чеченом.

Після звільнення Маріуполя влітку 2014 року Моргун не мав іншого виходу, окрім тікати. Він виїхав в ОРДО і спершу очолював окуповану Ясинувату, а в березні 2015 року очолив “адміністрацію” окупованого Новоазовського району.

У 2016 році Моргун прописався в Таганрозі (Російська Федерація), потім отримав паспорт громадянина РФ.

За скоєні злочини Олега Моргуна було оголошено в розшук. Прокуратура Донецької області йому заочно повідомила йому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичної організації) УК України.

23 серпня 2017 року Приазовський районний суд Запорізької області оголосив обвинувальний вирок, у якому Олега Моргуна був заочно визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України, та засуджений до 11 років позбавлення волі.

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