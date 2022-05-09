Home / Війна / Російські запаси високоточних боєприпасів виснажені, – британська розвідка

Російські запаси високоточних боєприпасів виснажені, – британська розвідка

09/05/2022 12:08

У російської армії закінчуються запаси високоточних боєприпасів, тому РФ застосовує застарілі бомби та завдають невибіркових ударів по Україні.

Про це йдеться у розвідувальному звіті, який уранці 9 травня оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

“На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точкових ударів та обмежувати побічні збитки від бомбардувань для міст. Однак, оскільки конфлікт триває довше очікувань РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, виснажені. Це змушує використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які менш надійні, менш точні та легше перехоплюються”, – констатує британська розвідка.

“Росії, швидше за все, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю”, – сказано у звіті.

“Вторгнення РФ в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів. Росія піддала українські міста та селища інтенсивним та невибірковим бомбардуванням”, – зазначили також британці.

Читайте також:
Росіяни завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено релігійну споруду, є загиблі та поранені

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Генсек ООН привітав евакуацію з Маріуполя й “Азовсталі” ще понад 170 цивільних

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав евакуацію більш як 170 цивільних осіб з оточеного Маріуполя, зокрема із заводу “Азовсталь”. Про це йдеться в заяві генсека, поширеній увечері 8 травня....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse