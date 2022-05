Російські запаси високоточних боєприпасів виснажені, – британська розвідка

У російської армії закінчуються запаси високоточних боєприпасів, тому РФ застосовує застарілі бомби та завдають невибіркових ударів по Україні.

Про це йдеться у розвідувальному звіті, який уранці 9 травня оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

“На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точкових ударів та обмежувати побічні збитки від бомбардувань для міст. Однак, оскільки конфлікт триває довше очікувань РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, виснажені. Це змушує використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які менш надійні, менш точні та легше перехоплюються”, – констатує британська розвідка.

“Росії, швидше за все, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю”, – сказано у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZS4aYLi4O3

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AdJqkOLMg

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022