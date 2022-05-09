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Посівна ведеться активно, хоча відстає на 20-30%, – МінАПК

09/05/2022 15:28

Посівна кампанія в Україні відбувається активно, але аграрії цього року відстають із площами посівів від минулорічних показників на 20-30%.

Про це під час брифінгу 9 травня повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає “Укрінформ”.

“Посівна в Україні відбувається досить активно. Є зрозумілі складності, насамперед із логістикою. Складності виникають і з кількістю техніки, велика її кількість на фронті, комендантською годиною та зберіганням посівного матеріалу і палива. Все це призводить до того, що на 20-30% повільніше проходить посівна. Також на певний час зміщує сівбу і погода”, – розповів Сольський.

Міністр зазначив, що аграрії змінюють структуру посівів.

“Основна яра культура, звична для нас, – кукурудза, її посів зменшується. Щоб зекономити, фермери сіють інші ярі культури, наприклад, пшеницю. Зменшується і кількість посівних площ під кукурудзу, замість неї господарства сіють соняшник і сою”, – повідомив глава МінАПП.

Станом на 5 травня 2022 року аграрії засіяли 80% від запланованих площ під ярі культури ранньої групи. У 12 областях сівба ярих культур ранньої групи повністю завершена. Прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становлять 14,139 млн га, що на 2,778 млн га менше від показника 2021 року.

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Україна

Посівна ведеться активно, хоча відстає на 20-30%, – МінАПК

Посівна кампанія в Україні відбувається активно, але аграрії цього року відстають із площами посівів від минулорічних показників на 20-30%. Про це під час брифінгу 9 травня повідомив міністр аграрної...

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