Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини, прилетіло 20 снарядів РСЗВ

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Зранку окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у понеділок, 9 травня.

“Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотінській громаді”, – йдеться у повідомленні.

Руйнувань та жертв немає.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, Сумщину сьогодні зранку окупанти обстріляли з РСЗВ двічі. Після 9-ї ранку з боку російського села Єлизаветівка через кордон прилетіло 10 снарядів між двома селами Хотінської селищної об’єднаної територіальної громади. Менш ніж через пів години в поле прилетіло ще 10 ракет з Росії.

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