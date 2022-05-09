Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини, прилетіло 20 снарядів РСЗВ

Зранку окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у понеділок, 9 травня.
“Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотінській громаді”, – йдеться у повідомленні.
Руйнувань та жертв немає.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, Сумщину сьогодні зранку окупанти обстріляли з РСЗВ двічі. Після 9-ї ранку з боку російського села Єлизаветівка через кордон прилетіло 10 снарядів між двома селами Хотінської селищної об’єднаної територіальної громади. Менш ніж через пів години в поле прилетіло ще 10 ракет з Росії.
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