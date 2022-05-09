Чмут – Арестовичу: Шукайте винних в ОП, а не серед військових, які сотнями гинуть щодня, забезпечуючи вам каву в сонячному Києві

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут

Голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут назвав “політичними ігрищами на кістках” закиди радника керівника офісу президента Олексія Арестовича на адресу Збройних сил України щодо неготовності до війни.

Про це Чмут написав у фейсбуці в понеділок, 9 травня.

“Чим далі від Києва війна — тим більше з’являється політичних ігрищ на кістках. Одні починають “шукати винних” та готуватися до нового політичного сезону, а інші — “стрілочники” — намагаються, очікувано, перекласти відповідальність за всі помилки на армію.

Учора в ефірі “Фейгин Live” “голос офісу президента” Олексій Арестович порушив питання відповідальності за підготовку до війни, оборону півдня на Кримському напрямку та забезпечення, навченості Територіальної оборони. Якщо читати між рядків — “суспільству потрібно дати крайніх та визначити винних за допущені помилки”, – написав Чмут.

“Так от, якщо хтось не знає або забув, то я нагадаю — Збройні сили України займаються застосуванням та підготовкою армії. А їхнім забезпеченням, переозброєнням та розвитком, як і підготовкою держави до оборони у мирний час займаються Міністерство оборони, Верховна Рада та Кабмін. Але найголовніше інше — усі ключові прізвища які відповідають за ці процеси визначаються виключно з офісу президента”, – зазначив голова фонду допомоги армії, ветеран АТО Чмут.

“Тому, пане Олексію, можете почати свій “маленький джихад”, як ви озвучили, з ваших колег по офісу, а саме:

– хто понесе відповідальність за призначення міністром оборони Тарана та НГШ – Хомчака, які фактично на два роки зупинили розвиток ЗСУ?

– хто понесе відповідальність за провал державного оборонного замовлення два роки поспіль?

– хто понесе відповідальність за такі проєкти, як “два корвети до 2035 року”, які з‘їли значний відсоток оборонного бюджету та не працюють в цій війні?

– хто понесе відповідальність за штучне блокування запуску Територіальної оборони на рік, через небажання, щоб закон був [поданий до парламенту] не від президента?

І головне — хто три місяці з дня в день говорив, що “війни не буде” та блокував усі намагання військових почати проактивну підготовку?” – запитав Тарас Чмут.

“І якщо хтось раптом забув, то я нагадаю, що смачну каву в сонячному Києві вам забезпечують сотні загиблих та поранених чоловіків і жінок щодня. Щодня. І сьогодні шукати винних серед них — абсолютно не найкраща ідея. Винні не в армії, хоч і там є кого і за що спитати, – винні у високих кабінетах, які формували бюджети, політики та визначали прізвища на ключові посади”, – констатував голова фонду “Повернись живим”.

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