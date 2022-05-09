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Біля Макарова на Київщині знайшли ще три тіла: вбиті пострілами в голову

09/05/2022 15:10

Біля Макарова Київської області виявили тіла ще трьох цивільних людей – російські окупанти убили їх пострілами в голову.

Про це вдень у понеділок, 9 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.

“Під час проведення слідчих дій поблизу смт. Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків”, – йдеться в повідомленні.

За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Україна

Біля Макарова на Київщині знайшли ще три тіла: вбиті пострілами в голову

Біля Макарова Київської області виявили тіла ще трьох цивільних людей – російські окупанти убили їх пострілами в голову. Про це вдень у понеділок, 9 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора....

Війна з Росією

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