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На виборах у Північній Ірландії вперше перемогли націоналісти “Шинн Фейн”. Але не все так просто

08/05/2022 11:14

Партія “Шинн Фейн”, колишнє політичне крило терористів Ірландської республіканської армії (ІРА), здобула перше місце на виборах у контрольованій британцями Північній Ірландії.

Про це повідомляє Reuters 8 травня.

Інформагентство відзначає, що це є історичним зрушенням, яке може наблизити колись віддалену перспективу об’єднання двох Ірландій.

“Шинн Фейн” отримала в парламенті 29% голосів (27 місць) порівняно із 21,3% (25 місць) пробританської Демократичної юніоністської партії (DUP).  Це вказує на те, що “Шинн Фейн”, імовірно, стане першою ірландською націоналістичною партією, яка отримала найбільшу кількість місць на виборах до регіонального парламенту з моменту утворення країни у 1921 році.

Заступниця лідера партії Мішель О’Ніл заявила, що партія буде в Стормонті (парламент у Белфасті, який має 90 місць) в понеділок, готова сформувати виконавчу владу Північної Ірландії.

О’Ніл планує стати першим міністром (керівником уряду) регіону, але це залежить від призначення заступником першого міністра від DUP.

Наразі представниця “Шинн Фейн” сказала, що “інші сторони” мають бути готові сформувати виконавчу владу і що не повинно бути “ніяких виправдань” або “марної втрати часу”, передає ВВС.

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс заявив, що найближчими днями зустрінеться з лідерами партій і закликатиме їх відновити інститути Стормонта, починаючи з призначення спікера асамблеї протягом восьми днів.

Хоча посади першого міністра та заступника першого міністра є рівноправними та мають спільні повноваження, розподіл посад вважається символічно важливим, пише ВВС.
Хоча “Шинн Фейн” тепер може призначити першого міністра, вони не можуть зайняти посаду, якщо Демократична юніоністська партія не погодиться призначити заступника першого міністра зі свого боку. Її лідер сер Джеффрі Дональдсон ще не прийняв рішення про те, чи робитиме це партія. У суботу він заявив, що його партія поважатиме результати виборів, однак у протокол необхідно внести зміни.

Хай там як, результат голосування називають “землетрусом” для політики Північної Ірландії. Адже “Шинн Фейн” домагається референдуму про вихід Північної Ірландії зі складу Сполученого Королівства та об’єднання з Ірландською Республікою.

Перемога “Шинн Фейн” наразі не змінить статус регіону, оскільки референдум, необхідний для виходу із Королівства, проводиться на розсуд британського уряду та може відбутися хіба через роки. Але психологічні наслідки, пов’язані з можливим керівництвом прем’єр-міністра – націоналіста й католика будуть для Ольстеру величезними після століття панування юніоністів (пробританських партій), яких підтримувало переважно протестантське населення.

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