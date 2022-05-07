В Одесу прилетіло шість ракет, запалили меблевий цех

Унаслідок чергового удару РФ по Одесі влучило шість ракет, пошкоджена інфраструктура.
Про це після 17-ї години в суботу, 7 травня, повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Чотири ракети пошкодили цивільне підприємство у житловому районі. Після удару зайнялася пожежа.
Ще дві ракети влучили у злітно-посадкову смугу аеропорту Одеси, яка вже раніше потрапляла під вогонь.
В Оперативному командуванні “Південь” зазначили, що рашисти випустили чотири крилаті ракети з літаків стратегічної авіації над Каспійським морем.
“Чотири ракети потрапили до цеху з виробництва меблів. Через наявність на виробництві лакофарбових матеріалів спалахнула сильна пожежа”, – пише одеське видання “Думська”.
Інформація про поранених уточнюється. На місці працює слідча група.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 73 – 07.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!