В Одесу прилетіло шість ракет, запалили меблевий цех

Унаслідок чергового удару РФ по Одесі влучило шість ракет, пошкоджена інфраструктура.

Про це після 17-ї години в суботу, 7 травня, повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Чотири ракети пошкодили цивільне підприємство у житловому районі. Після удару зайнялася пожежа.

Ще дві ракети влучили у злітно-посадкову смугу аеропорту Одеси, яка вже раніше потрапляла під вогонь.

В Оперативному командуванні “Південь” зазначили, що рашисти випустили чотири крилаті ракети з літаків стратегічної авіації над Каспійським морем.

“Чотири ракети потрапили до цеху з виробництва меблів. Через наявність на виробництві лакофарбових матеріалів спалахнула сильна пожежа”, – пише одеське видання “Думська”.

Інформація про поранених уточнюється. На місці працює слідча група.

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