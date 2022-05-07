У Миколаїв нарешті повертають водопостачання. Але вода буде технічна

Через чотири тижні без водопостачання в деякі райони Миколаєва нарешті почнуть подавати воду, але вона буде технічна та непридатна до вживання.
Про це 7 травня розповів міський голова Олександр Сєнкевич.
Як передає видання “НикВести”, водогін запрацює із 8 травня в низьких точках Інгульського району.
“9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту”, – додав мер.
Резервуари почали наповнювати водою з річки Південний Буг ще вчора, попередньо її фільтрують. Також до міської системи водопостачання підвели значну частину свердловин, тож вода з крана буде змішаною.
В ефірі національного телемарафону Сєнкевич зазначив, що вода з Південного Бугу значно солоніша від норми, з гіршими мікробіологічними показниками.
“Друзі, нагадую, це технічна вода! У жодному разі її не можна пити або вживати для приготування їжі. Лише для побутових потреб”, — попередив мер.
Його заступник Сергій Коренєв попередньо радив городянам придбати спеціальні засоби для побутової техніки, щоб уберегти її поломок через якість води, яка постачатиметься.
Як інформувала “Новинарня“, в місті Миколаїв водопостачання відсутнє з 12 квітня. Працівники водоканалу виявили прорив мережі – як казали, внаслідок обстрілів.
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Через чотири тижні без водопостачання в деякі райони Миколаєва нарешті почнуть подавати воду, але вона буде технічна та непридатна до вживання. Про це 7 травня розповів міський голова Олександр...
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