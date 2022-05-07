Російський ворог завдав ракетного удару по Полтавщині

Російські війська ударили ракетами по Полтавській області.
Про це о 9-й годині ранку в суботу, 7 травня, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
“Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо”, – написав голова обласної військової адміністрації в телеграмі.
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