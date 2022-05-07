Помер мер окупованого Токмака Ігор Котелевський

Помер міський голова тимчасово окупованого росіянами міста Токмак Запорізької області Ігор Котелевський.

Про це 7 травня повідомляє “Укрінформ” із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

“Сьогодні, 7 травня 2022 року, пішов з життя мер міста Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський”, – зазначили в ОВА.

Із березня Токмак перебуває під окупацією російських військ.

15 квітня голова Пологівської райадміністрації повідомляв, що Котелевський після окупації склав повноваження, але перебував у місті.

Ігор Котелевський уперше був обраний міським головою Токмака в серпні 2009 року, у листопаді 2010-го переобраний вдруге. У листопаді 2020-го він знову переміг на виборах міського голови, висуваючись від партії “Опозиційна платформа — За життя”.

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