ООН закликає розблокувати порти України, щоб запобігти глобальному голоду

Контейнери у заблокованому порту Одеси, 17 березня 2022 року. Фото: Getty Images

Всесвітня продовольча програма ООН закликає розблокувати Одеський порт та інші заблоковані російським флотом чорноморські порти України, щоб запобігти загрозі глобального голоду.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначають в організації, Україна є головною житницею для країн Близького Сходу та Північної Африки, залежних від імпорту. Так, за 8 місяців, які передували повномасштабному вторгненню Росії, через чорноморські порти України транспортували майже 51 мільйон метричних тонн зерна.

“Зараз українські зерносховища заповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьому світі опинилися перед загрозою голодної смерті. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продукти могли ввозитися та вивозитися з України. Світ вимагає цього, бо сотні мільйонів людей у всьому світі залежать від цих поставок“, — наголосив виконавчий директор Всесвітньої продпрограми Девід Бізлі.

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що у зв’язку із вторгненням Росії більшість портів України лишаються блокованими, а наявні (Усть-Дунайський, Ізмаїл та Рені) можуть забезпечити лише до 10% товарообігу, який здійснювався водним транспортом у мирний час.

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