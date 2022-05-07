Home / Світ / ООН закликає розблокувати порти України, щоб запобігти глобальному голоду

ООН закликає розблокувати порти України, щоб запобігти глобальному голоду

07/05/2022 12:14

Всесвітня продовольча програма ООН закликає розблокувати Одеський порт та інші заблоковані російським флотом чорноморські порти України, щоб запобігти загрозі глобального голоду.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначають в організації, Україна є головною житницею для країн Близького Сходу та Північної Африки, залежних від імпорту. Так, за 8 місяців, які передували повномасштабному вторгненню Росії, через чорноморські порти України транспортували майже 51 мільйон метричних тонн зерна.

“Зараз українські зерносховища заповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьому світі опинилися перед загрозою голодної смерті. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продукти могли ввозитися та вивозитися з України. Світ вимагає цього, бо сотні мільйонів людей у всьому світі залежать від цих поставок“, — наголосив виконавчий директор Всесвітньої продпрограми Девід Бізлі.

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що у зв’язку із вторгненням Росії більшість портів України лишаються блокованими, а наявні (Усть-Дунайський, Ізмаїл та Рені) можуть забезпечити лише до 10% товарообігу, який здійснювався водним транспортом у мирний час.

Читайте також:
Росія цілеспрямовано підриває продовольчу безпеку світу, – ГУР

Росіяни намагалися продати в Єгипет вкрадене українське зерно

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ООН закликає розблокувати порти України, щоб запобігти глобальному голоду

Всесвітня продовольча програма ООН закликає розблокувати Одеський порт та інші заблоковані російським флотом чорноморські порти України, щоб запобігти загрозі глобального голоду. Про це повідомляє CNN. Як зазначають в організації, Україна є...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse