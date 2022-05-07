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“Допомагав грабувати, піднімав у Вовчанську прапор РФ”: прокуратура оголосила підозру колаборанту, якого давно шукали за розбій

07/05/2022 14:17

44-річний житель Вовчанська на Харківщині допомагав окупантам пограбувати м’ясокомбінат, автозаправку та військову частину НГУ, а також підіймав російський прапор у центрі міста. Йому заочно оголосили підозру у державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури 6 травня.

Прокуратура оприлюднила текст підозри, в якому вказане ім’я зловмисника – Дмитро Чигринов.

У базі даних із 2013 року був ФОП – фізична особа-підприємець – Чигринов Дмитро Сергійович із Вовчанська – з основним КВЕДом “63.99 надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.”.

Водночас відомо, що Чигринов – кримінальний авторитет на прізвисько “Чиж”. Присутній у базі “Миротворця“.
У 2014 році він займався розбоєм – грабував підприємців, від слідства ховався в Росії. 2016 року його, в групі розбійників, шукала поліція Харківщини.

“Вказаний громадянин України налагодив співпрацю з представниками РФ. Він організовує діяльність дислокованих в м. Вовчанськ військових формувань окупаційних військ, забезпечує їх матеріальними ресурсами. Крім того, цей чоловік організовує розграбування однієї з військових частин Національної гвардії України, м’ясокомбінату та автозаправних станцій. Встановлено, що в березні 2022 року підозрюваний організовував збір підписів за відставку діючого міського голови м. Вовчанськ та здійснив показове підняття прапора РФ на флагшток біля Будинку культури Вовчанської міської ради”, – зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури Чигринову заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Його вже викликали на допит повісткою.

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Україна

“Допомагав грабувати, піднімав у Вовчанську прапор РФ”: прокуратура оголосила підозру колаборанту, якого давно шукали за розбій

44-річний житель Вовчанська на Харківщині допомагав окупантам пограбувати м’ясокомбінат, автозаправку та військову частину НГУ, а також підіймав російський прапор у центрі міста. Йому заочно оголосили підозру у державній зраді. Про...

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