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Байден вимагає припинити витік інформації про обмін даними між розвідками США та України, – ЗМІ

07/05/2022 12:51

Президент США Джо Байден вимагає від спецслужб припинити витік інформації про обмін розвідувальними даними з Україною.

Про це повідомляє NBC.

Посилаючись на два джерела в адміністрації президента, видання пише, що Байден у п’ятницю, 6 травня, мав розмову з найвищими посадовими особами розвідки та оборони США. Він наголосив на важливості їхньої роботи, але також зауважив, що нещодавні повідомлення про обмін розвідданими США з Україною були контрпродуктивними.

За словами одного чиновника, в телефонній розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директоркою Національної розвідки Авріл Хейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном Байден сказав, що такі викриття “відволікають від нашої мети”. Інший чиновник сказав, що Байден передав, щоб такий витік припинився.

Підтвердження чи спростування цієї інформації від згаданих структур NBC отримати не вдалося: ЦРУ та Управління директора Національної розвідки від коментарів відмовилися, а Пентагон та Рада національної безпеки США взагалі не відповіли на запити.

6 травня телеканал CNN повідомив, що США надали Україні розвідувальні дані про місцеперебування крейсера “Москва”, які дозволили українським Збройним силам успішно атакувати корабель. При цьому американська сторона заявила, що не знала про намір України здійснити атаку на судно.

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