ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами на сході

Військовослужбовці Збройних сил України знищили склад з боєприпасами російської армії на сході України.
Про це у п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, 5 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських фашистів”, – йдеться в повідомленні.
Втрати ворога складають:
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