ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами на сході

Фонд “Діти Героїв” допомагає сиротам війни: як зв’язатися

Благодійний фонд “Діти Героїв” допомагає українським дітям, які втратили на війні одного або обох батьків. Ідеться як про фінансову, так і про психологічну підтримку, повідомили “Новинарні” у пресслужбі фонду....