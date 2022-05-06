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За даними партнерських спецслужб, у РФ є наміри 9 травня оголосити повноцінну війну, – Шмигаль

06/05/2022 18:16

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що, за даними партнерських спецслужб, у Росії є наміри 9 травня оголосити Україні повноцінну війну.

Про це сказав на брифінгу в п’ятницю, 6 травня, за результатами робочого візиту до Польщі.

“За даними партнерських спецслужб, у Росії є такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюють у вищому політичному керівництві. Чи станеться це – дивитимемося”, – сказав Шмигаль, його цитує “Інтерфакс”.

Прем’єр зазначив, що якщо такий сценарій відбудеться, це стане черговим підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу.

“Україна відстоюватиме свою свободу, свою територію, свій суверенітет, життя наших сімей і нашу землю. У будь-якому разі ми боротимемося до повної перемоги над окупантом”, – наголосив він.

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