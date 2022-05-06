В РНБО очікують збільшення обстрілів 8-9 травня й просять не ігнорувати сирени

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Аналітики Ради національної безпеки і оборони закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 8 і 9 травня через підвищений ризик обстрілів.

Про це у п’ятницю, 6 травня, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

“Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні”, – йдеться в повідомленні.

Влада закликає бути уважними та виконувати правила комендантської години в ці дні.

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