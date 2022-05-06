У Сєверодонецьку окупанти обстріляли будинки, АЗС та завод “Азот”, є загиблі

Фото: пресслужба Луганської ОВА

На Луганщині російські війська протягом минулої доби 16 разів обстрілювали Сєверодонецьк, цілили по житлових будинках, АЗС, заводу “Азот”. Загинуло двоє людей.

Про це вранці в п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

“Загалом в місті вчора був суцільний жах. 16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Маємо двох загиблих”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 18:00 ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у розташоване поряд залізничне господарство Сєвєродонецького “Азоту”.

Загорілися шпали та трава на загальній площі 400 м кв. Була загроза загоряння цистерн підприємства. Втім, рятувальникам вдалося своєчасно їй запобігти.

Ще сім будинків унаслідок обстрілів зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній.️

Водночас в ОВА зазначили, що на території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу.

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