У психлікарні в Ростовській області – 800 поранених та до 200 мертвих росіян, – ГШ

У психлікарні в Ростовській області знаходиться близько 800 поранених та до 200 мертвих військовослужбовців російської армії.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 6 травня.
Зазначається, що противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці.
“За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам Російської Федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника”, – йдеться в повідомленні.
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