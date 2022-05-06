Швеція і Фінляндія отримають гарантії безпеки від НАТО на час процесу вступу до Альянсу

Поки можлива заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу розглядатиметься, НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та Балтійського моря.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю шведській громадській телекомпанії SVT у четвер, 5 травня.
Швеція та Фінляндія не є членами альянсу, але анексія Росією Криму в 2014 році та російське вторгнення в Україну змусили ці країни переглянути свою безпекову політику, і їх вступ до НАТО стає все більш ймовірним.
У період подання заявки обидві країни прагнуть отримати гарантії військового захисту. Усі члени НАТО повинні схвалити заявку і цей процес може розтягтися на рік.
“Я переконаний, що ми знайдемо рішення для задоволення потреб Швеції у безпеці у перехідний період”, – сказав Столтенберг.
“З того потенційного моменту, коли Швеція подасть заявку, а НАТО скаже, що хотіло б, щоб Швеція приєдналася (до Альянсу, – “Н”), у НАТО виникне зобов’язання бути в змозі гарантувати безпеку Швеції”, – наголосив Столтенберг і додав, що це буде включати в себе посилення присутності НАТО навколо Швеції та в Балтійському морі.
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