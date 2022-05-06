Швеція і Фінляндія отримають гарантії безпеки від НАТО на час процесу вступу до Альянсу

Єнс Столтенберг. Фото: пресслужба НАТО

Поки можлива заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу розглядатиметься, НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та Балтійського моря.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю шведській громадській телекомпанії SVT у четвер, 5 травня.

Швеція та Фінляндія не є членами альянсу, але анексія Росією Криму в 2014 році та російське вторгнення в Україну змусили ці країни переглянути свою безпекову політику, і їх вступ до НАТО стає все більш ймовірним.

У період подання заявки обидві країни прагнуть отримати гарантії військового захисту. Усі члени НАТО повинні схвалити заявку і цей процес може розтягтися на рік.

“Я переконаний, що ми знайдемо рішення для задоволення потреб Швеції у безпеці у перехідний період”, – сказав Столтенберг.

“З того потенційного моменту, коли Швеція подасть заявку, а НАТО скаже, що хотіло б, щоб Швеція приєдналася (до Альянсу, – “Н”), у НАТО виникне зобов’язання бути в змозі гарантувати безпеку Швеції”, – наголосив Столтенберг і додав, що це буде включати в себе посилення присутності НАТО навколо Швеції та в Балтійському морі.

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